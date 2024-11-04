Предстоящая зима станет самой тяжёлой для Украины, считает эксперт

Предстоящая зима обещает стать самой трудной для Украины с начала спецоперации из-за нехватки электричества, считает украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. В интервью изданию Newsweek он предупредил о возможном появлении городов-призраков и человеческих жертвах.

«Жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнётся перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — отметил аналитик.

Коваленко добавил, что украинскому руководству становится всё труднее списывать проблемы на медленные поставки западного вооружения, особенно в свете непредсказуемости исхода выборов в США.