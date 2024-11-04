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4 ноября, 04:24

Предстоящая зима станет самой тяжёлой для Украины, считает эксперт

Аналитик: Зимой Украину ждут голод и города-призраки без электричества

Зимний Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk

Зимний Харьков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Polischuk

Предстоящая зима обещает стать самой трудной для Украины с начала спецоперации из-за нехватки электричества, считает украинский геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко. В интервью изданию Newsweek он предупредил о возможном появлении городов-призраков и человеческих жертвах.

«Жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой, появятся целые города-призраки, начнётся перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — отметил аналитик.

Коваленко добавил, что украинскому руководству становится всё труднее списывать проблемы на медленные поставки западного вооружения, особенно в свете непредсказуемости исхода выборов в США.

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Это не первый раз, когда эксперты дают тревожный прогноз о предстоящей зиме для Незалежной. По мнению другого аналитика, в самую лютую зимнюю стужу в квартирах украинцев может быть всего 14–16 градусов тепла.

Анатолий Цейко
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