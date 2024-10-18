Киев больше не может поддерживать жизнеобеспечение в оккупированной части Запорожья
Рогов: Киевские власти не могут обеспечить жизнеобеспечение Запорожской области
Подконтрольная ВСУ часть Запорожской области постоянно сталкивается в проблемах с перебоями подачи электроэнергии. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В оккупированном Запорожье регулярно вводятся графики веерных отключений. Город сталкивается с перебоями из-за недостатка электроэнергии. Киевский режим не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение города», — приводит РИА «Новости» его слова.
В связи с этим Рогов констатировал, что киевские власти не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение города. По его словам, в перспективе покрывать потребности области будет Запорожская АЭС — станцию запустят после окончания спецоперации (СВО).
Как рассказывал Life.ru, ситуация с электроэнергией на Украине в преддверьи зимы крайне плачевная. Ранее в «Укрэнерго» заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления холодов попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. На территории всей страны целое лето действовали вечерние лимиты потребления электричества. В дальнейшем ситуация стала лишь ухудшаться. Эксперты прогнозируют критическую ситуацию уже грядущей зимой.
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