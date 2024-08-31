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31 августа, 08:11

Мирошник: Украина склоняет сотрудников ЗАЭС к терактам, угрожая убийством родных

Постамент на въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Постамент на въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украина через шантаж пытается склонить сотрудников Запорожской АЭС к совершению террористических актов, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В этом Незалежной помогает гражданский характер войны, из-за чего многие семьи оказались разделены.

«Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что [их] муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины», — сказал собеседник РИА «Новости».

Дипломат отметил, что на этом фоне многие сотрудники предприятий, где есть риск попыток вербовки, сами уходят с должностей, а при возникновении давления — сообщают руководству. По словам Мирошника, российская сторона в курсе ситуации и имеет методы противодействия.

На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1»
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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал любой ценой предотвратить ядерную аварию на Запорожской АЭС. По его словам, последствия могут быть катастрофическими.

Матвей Константинов
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