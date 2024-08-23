На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1»
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщили в пресс-службе станции. Подключение состоялось в 15:30 мск.
«Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 23 августа стало известно, что на ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Позднее выяснилось, что её выключила украинская сторона. Это не сказалось на работе станции.
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