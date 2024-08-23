На Запорожской АЭС восстановили работу высоковольтной линии «Ферросплавная-1»

На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», сообщили в пресс-службе станции. Подключение состоялось в 15:30 мск.

«Энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счёт линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Ферросплавная -1», — говорится в сообщении.