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23 августа, 04:44

Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на ЗАЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, а персонал готов к реагированию. Собственные нужды АЭС запитаны от линии «Днепровская». Радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.

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Напомним, утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник ударил по дороге у энергоблоков. В результате никто не пострадал. Россия потребовала от МАГАТЭ дать оценку удару киевского режима и публично предостеречь украинскую сторону от продолжения этих безрассудных действий.

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Telegram / ЗАЭС. Официально

Артур Лапсаков
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