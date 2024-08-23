Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на ЗАЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» отключилась на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, а персонал готов к реагированию. Собственные нужды АЭС запитаны от линии «Днепровская». Радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.