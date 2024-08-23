Директор ЗАЭС: Резервная линия, питающая ЗАЭС, отключена украинской стороной
Украинская стороны отключила резервную высоковольтную линию энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», которая питает Запорожскую АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
«Линия отключена украинской стороной, проблема на их стороне. Сроки восстановления неизвестны, это зависит не от нас», — пояснила она в разговоре с ТАСС.
Также о произошедшем извещены эксперты МАГАТЭ. Напомним, это не первый сбой в работе ЗАЭС после того, как утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник ударил по дороге у энергоблоков. В результате никто не пострадал. Россия потребовала от МАГАТЭ дать оценку удару киевского режима и публично предостеречь украинскую сторону от продолжения этих безрассудных действий.
Telegram / ЗАЭС. Официально