Директор ЗАЭС: Резервная линия, питающая ЗАЭС, отключена украинской стороной

«Линия отключена украинской стороной, проблема на их стороне. Сроки восстановления неизвестны, это зависит не от нас» , — пояснила она в разговоре с ТАСС.

Также о произошедшем извещены эксперты МАГАТЭ. Напомним, это не первый сбой в работе ЗАЭС после того, как утром 17 августа ВСУ в очередной раз атаковали Запорожскую АЭС. Беспилотник ударил по дороге у энергоблоков. В результате никто не пострадал. Россия потребовала от МАГАТЭ дать оценку удару киевского режима и публично предостеречь украинскую сторону от продолжения этих безрассудных действий.