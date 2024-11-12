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Регион
12 ноября, 07:34

Командование ВСУ признало тяжёлое положение дел на фронте

Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте и признал превосходство ВС РФ

Украинская армия оказалась в очень сложном положении на всех участках фронта, российские военные превосходят противника по техническому оснащению, качеству и количеству личного состава, а также по вооружению. Об этом сообщили в генеральном штабе ВСУ.

«Ситуация на фронте остаётся сложной», — предупреждает ведомство в своём телеграм-канале.

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Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что Армия России нанесла удар по военной части ВСУ в Харькове и смогла уничтожить около 70 боевиков. Также более 100 украинских солдат получили ранения.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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