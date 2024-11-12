Штурмовики ВС РФ нашли в ДНР мины, замаскированные под ветки деревьев
РИА «Новости»: ВСУ маскируют мины под ветки деревьев на Торецком направлении
На Торецком (Дзержинском) направлении в ДНР украинские военные применяют БПЛА для установки замаскированных мин-ловушек в виде веток на подступах к своим позициям. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.
На кадрах продемонстрировано, что минные устройства выглядят как сломанные ветки деревьев. При более тщательном рассмотрении видно, что ветки обмотаны скотчем под цвет коры, а внутри скрыта тротиловая шашка. Ловушка была уничтожена с помощью БПЛА.
Ранее стало известно, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу, что находится в западной части Кураховского хранилища в ДНР. Официально ни Москва, ни Киев не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.
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