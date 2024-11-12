Штурмовики ВС РФ нашли в ДНР мины, замаскированные под ветки деревьев

На Торецком (Дзержинском) направлении в ДНР украинские военные применяют БПЛА для установки замаскированных мин-ловушек в виде веток на подступах к своим позициям. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

На кадрах продемонстрировано, что минные устройства выглядят как сломанные ветки деревьев. При более тщательном рассмотрении видно, что ветки обмотаны скотчем под цвет коры, а внутри скрыта тротиловая шашка. Ловушка была уничтожена с помощью БПЛА.