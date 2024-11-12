Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 03:09

Штурмовики ВС РФ нашли в ДНР мины, замаскированные под ветки деревьев

РИА «Новости»: ВСУ маскируют мины под ветки деревьев на Торецком направлении

На Торецком (Дзержинском) направлении в ДНР украинские военные применяют БПЛА для установки замаскированных мин-ловушек в виде веток на подступах к своим позициям. Об этом сообщает РИА «Новости», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

На кадрах продемонстрировано, что минные устройства выглядят как сломанные ветки деревьев. При более тщательном рассмотрении видно, что ветки обмотаны скотчем под цвет коры, а внутри скрыта тротиловая шашка. Ловушка была уничтожена с помощью БПЛА.

Главные новости СВО. Рекордное количество БПЛА на Москву, Армия России сжимает петлю под Курском и берёт Волченку в ДНР, 11 ноября
Главные новости СВО. Рекордное количество БПЛА на Москву, Армия России сжимает петлю под Курском и берёт Волченку в ДНР, 11 ноября

Ранее стало известно, что ВСУ подорвали Терновскую дамбу, что находится в западной части Кураховского хранилища в ДНР. Официально ни Москва, ни Киев не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar