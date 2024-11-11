ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить наступление ВС РФ
«Страна.ua» сообщила о подрыве дамбы Кураховского водохранилища в ДНР
Украинское издание «Страна.ua» сообщила о подрыве Терновской дамбы, расположенной в западной части Кураховского водохранилища в ДНР. По данным журналистов, вода уже начала затоплять близлежащие населённые пункты.
Российские военные паблики, включая телеграм-канал «Военный осведомитель» и военкора Юрия Котёнка, также сообщают о подрыве украинской стороной дамбы. По их мнению, что действия ВСУшников направлены на замедление наступления российских войск в этом районе.
Официально ни Москва, ни Киев не подтверждали информацию о подрыве водохранилища.
Ранее сообщалось, что Российская армия уже зашла в Курахово, в городе идут ожесточённые бои. Бойцы ВС РФ берут населённый пункт в клещи. Курахово находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск). По мнению военных экспертов, российские бойцы возьмут оба этих города до нового года.
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