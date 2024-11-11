ВСУ взорвали дамбу Кураховского водохранилища, чтобы замедлить наступление ВС РФ

Украинское издание «Страна.ua» сообщила о подрыве Терновской дамбы, расположенной в западной части Кураховского водохранилища в ДНР. По данным журналистов, вода уже начала затоплять близлежащие населённые пункты.

Российские военные паблики, включая телеграм-канал «Военный осведомитель» и военкора Юрия Котёнка, также сообщают о подрыве украинской стороной дамбы. По их мнению, что действия ВСУшников направлены на замедление наступления российских войск в этом районе.