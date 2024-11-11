«Идут ожесточённые бои»: Российская армия уже зашла в Курахово, сообщил Рогов
Рогов заявил, что ВС России ведут ожесточённые бои в Курахово
Штурмовые отряды ВС РФ зашли в восточную часть города Курахово в ДНР, который сейчас находится под контролем ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточённые бои», — сказал он в беседе с РИА «Новости».
Курахово является одним из крупнейших населённых пунктов в юго-западной части Донбасса. Если он перейдёт под контроль ВС РФ, то это позволит быстро и активно продвигаться на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новосёлки.
Недавно украинские войска применили на наших парней на Кураховском направлении запрещённый приём, сбросив ёмкость с химическим газом. Им не повезло и «небесная канцелярия» развернула их же оружие на киевских боевиков.
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