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11 ноября, 07:11

«Идут ожесточённые бои»: Российская армия уже зашла в Курахово, сообщил Рогов

Рогов заявил, что ВС России ведут ожесточённые бои в Курахово

Штурмовые отряды ВС РФ зашли в восточную часть города Курахово в ДНР, который сейчас находится под контролем ВСУ. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Наши передовые штурмовые отряды вошли в восточную часть города. Там сейчас идут ожесточённые бои», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Курахово является одним из крупнейших населённых пунктов в юго-западной части Донбасса. Если он перейдёт под контроль ВС РФ, то это позволит быстро и активно продвигаться на запад, в сторону села Богатырь и Великой Новосёлки.

В Курахово начались городские бои, ВС РФ берут его в клещи
В Курахово начались городские бои, ВС РФ берут его в клещи

Недавно украинские войска применили на наших парней на Кураховском направлении запрещённый приём, сбросив ёмкость с химическим газом. Им не повезло и «‎небесная канцелярия» развернула их же оружие на киевских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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