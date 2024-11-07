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Регион
7 ноября, 07:07

ВСУ применили газовое оружие против Армии России, но «‎небесная канцелярия» развернула его на них

Разведчик Кирей: ВСУ сбросили ёмкость с газом на российских солдат под Курахово

Армия Украины применила на наших парней на Кураховском направлении запрещённый приём и сбросила ёмкость с химическим газом, но «‎небесная канцелярия» развернула их же оружие на киевских боевиков. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведроты с позывным Кирей.

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещёнными», — рассказал разведчик.

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О постоянных нарушениях со стороны ВСУ часто сообщало Минобороны России. Противник регулярно идёт против Конвенции о запрещении химического оружия и с начала спецоперации уже более 400 раз были использовали токсичные химикаты нелетального действия. Также в 2022 году украинские военные хотели подорвать цистерны с химикатами на территории завода «Азот» в Северодонецке, устроив тем самым очередную провокацию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Наталья Афонина
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