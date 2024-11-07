ВСУ применили газовое оружие против Армии России, но «небесная канцелярия» развернула его на них
Разведчик Кирей: ВСУ сбросили ёмкость с газом на российских солдат под Курахово
Армия Украины применила на наших парней на Кураховском направлении запрещённый приём и сбросила ёмкость с химическим газом, но «небесная канцелярия» развернула их же оружие на киевских боевиков. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведроты с позывным Кирей.
«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещёнными», — рассказал разведчик.
О постоянных нарушениях со стороны ВСУ часто сообщало Минобороны России. Противник регулярно идёт против Конвенции о запрещении химического оружия и с начала спецоперации уже более 400 раз были использовали токсичные химикаты нелетального действия. Также в 2022 году украинские военные хотели подорвать цистерны с химикатами на территории завода «Азот» в Северодонецке, устроив тем самым очередную провокацию.
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