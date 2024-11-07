ВСУ применили газовое оружие против Армии России, но «‎небесная канцелярия» развернула его на них

Армия Украины применила на наших парней на Кураховском направлении запрещённый приём и сбросила ёмкость с химическим газом, но «‎небесная канцелярия» развернула их же оружие на киевских боевиков. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведроты с позывным Кирей.