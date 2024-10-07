В армии предупредили о провокации Киева с целью обвинить Россию в применении химоружия
Кириллов: Киев передаст ОЗХО «доказательства» применения РФ химического оружия
Украина планирует обвинить Россию в использовании отравляющих веществ в ходе СВО. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Киев передаст «доказательства» представителям Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Они составят «независимый» отчёт.
«Предполагается, что материалы сфабрикованных «доказательств» будут использованы в рамках 107-й сессии Исполнительного совета ОЗХО, которая начнётся 8 октября 2024 года, а также на Конференции государств-участников Организации в ноябре этого года», — сказал Кириллов.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ регулярно нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия и с начала спецоперации. Армия Украины уже более 400 раз использовали токсичные химикаты нелетального действия. Также известно, что ещё в 2022 году украинские военные планировали подорвать цистерны с химикатами на территории завода «Азот» в Северодонецке, устроив тем самым очередную провокацию.
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