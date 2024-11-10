В Курахово начались городские бои, ВС РФ берут его в клещи

На улицах Курахово ДНР ведутся городские бои. Российские войска сжимают клещи вокруг групп населённого пункта, ВСУ пытаются перебрасывать туда пополнения, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На территории города идут городские бои. Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — сказали там.