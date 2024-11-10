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Регион
10 ноября, 10:29

В Курахово начались городские бои, ВС РФ берут его в клещи

На улицах Курахово ДНР ведутся городские бои. Российские войска сжимают клещи вокруг групп населённого пункта, ВСУ пытаются перебрасывать туда пополнения, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На территории города идут городские бои. Сейчас группировку противника активно поджимают со всех сторон — с северных, южных и западных пригородов. Клещи сжимаются», — сказали там.

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Недавно украинские войска применили на наших парней на Кураховском направлении запрещённый приём и сбросили ёмкость с химическим газом. Им не повезло и «‎небесная канцелярия» развернула их же оружие на киевских боевиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Николай Рюмин
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