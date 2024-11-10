Российские военные разнесли места хранения и запуска ударных дронов ВСУ
Минобороны сообщило об ударах по местам хранения и запуска ударных дронов ВСУ
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ, а также по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных БПЛА, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее стало известно, что наши бойцы за минувшие сутки освободили населённый пункт Волченка в ДНР. Это село находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).
ТАСС / Алексей Коновалов