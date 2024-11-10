Российские военные разнесли места хранения и запуска ударных дронов ВСУ

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ, а также по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения, подготовки к применению и запуска ударных БПЛА, объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении ведомства.