Минобороны России сообщило об освобождении села Волченка близ Красноармейска

Российские военные активно наступают в зоне СВО. Так, ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Военный эксперт раскрыл, где будет проходить линия боевого соприкосновения к концу года. По его словам, у украинской армии закончились резервы, боеприпасы, участились случаи дезертирства. Тем временем наши войска развели наступление на участке фронта приблизительно в 70 километров на юго-запад от Донецка, поэтому специалист уверен, что линия фронта сейчас продвинется.