Минобороны России сообщило об освобождении села Волченка близ Красноармейска
Российские военные освободили населённый пункт Волченка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Волченка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Село Волченка находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).
Российские военные активно наступают в зоне СВО. Так, ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Военный эксперт раскрыл, где будет проходить линия боевого соприкосновения к концу года. По его словам, у украинской армии закончились резервы, боеприпасы, участились случаи дезертирства. Тем временем наши войска развели наступление на участке фронта приблизительно в 70 километров на юго-запад от Донецка, поэтому специалист уверен, что линия фронта сейчас продвинется.
ТАСС / Алексей Коновалов