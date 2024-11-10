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10 ноября, 09:37

Минобороны России сообщило об освобождении села Волченка близ Красноармейска

Российские военные освободили населённый пункт Волченка в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Волченка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Село Волченка находится близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ещё три населённых пункта в Курской области перешли под контроль ВС РФ
Ещё три населённых пункта в Курской области перешли под контроль ВС РФ

Российские военные активно наступают в зоне СВО. Так, ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Военный эксперт раскрыл, где будет проходить линия боевого соприкосновения к концу года. По его словам, у украинской армии закончились резервы, боеприпасы, участились случаи дезертирства. Тем временем наши войска развели наступление на участке фронта приблизительно в 70 километров на юго-запад от Донецка, поэтому специалист уверен, что линия фронта сейчас продвинется.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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