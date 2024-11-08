Вооружённые силы России за неделю освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Першотравневое Харьковской области. В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сказали там.

В Министерстве обороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступление вглубь обороны противника и освободили населённые пункты Кураховка, Вишнёвое и Кременная Балка в ДНР. А в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» под контроль наших парней перешёл населённый пункт Максимовка в ДНР.