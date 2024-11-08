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Регион
8 ноября, 10:01

ВС РФ за неделю освободили шесть населённых пунктов в ДНР и Харьковской области

Вооружённые силы России за неделю освободили шесть населённых пунктов: Першотравневое в Харьковской области, а также Кременную Балку, Максимовку, Вишнёвое, Кураховку и Антоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Слаженными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Першотравневое Харьковской области. В результате активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населённый пункт Антоновка Донецкой Народной Республики», — сказали там.

В Министерстве обороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжили наступление вглубь обороны противника и освободили населённые пункты Кураховка, Вишнёвое и Кременная Балка в ДНР. А в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» под контроль наших парней перешёл населённый пункт Максимовка в ДНР.

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Ранее сообщалось, что Армия России начала наступление на Времевском направлении Запорожской линии фронта с востока. У военнослужащих уже есть первые успехи в освобождении территории. Основная цель российских бойцов — логистический пункт в Киеве, расположенный в сёлах Времевка и Великая Новосёлка.

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Александра Мышляева
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