Армия России начала наступление на Времевском направлении Запорожской линии фронта с востока. У бойцов уже есть первые успехи по освобождения территории, рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши ребята пошли вперёд. Раньше они наступали с юга со стороны Урожайного и Старомайорского в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока со стороны Шахтёрского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров», — заявил чиновник.

Главной целью бойцов РФ является киевский логистический пункт. Он находится в сёлах Времевка и Великая Новосёлка.