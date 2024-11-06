Армия России взяла более 30 квадратов земли за сутки наступления на Времевском направлении
Рогов: ВС РФ начали наступление на Времевском направлении с востока
Армия России начала наступление на Времевском направлении Запорожской линии фронта с востока. У бойцов уже есть первые успехи по освобождения территории, рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши ребята пошли вперёд. Раньше они наступали с юга со стороны Урожайного и Старомайорского в сторону Макаровки, теперь наступление начато и с востока со стороны Шахтёрского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров», — заявил чиновник.
Главной целью бойцов РФ является киевский логистический пункт. Он находится в сёлах Времевка и Великая Новосёлка.
Напомним, что в начале октября армия ВС РФ освободила населённый пункт Золотая Нива. Также наши парни взяли под свой контроль территорию пункта Зоряное Первое. Освободить данные области смогли подразделения группировки войск «Восток» и Российская группировка войск «Юг».
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