Военный эксперт раскрыл, где будет проходить линия боевого соприкосновения к концу года

До конца 2024 года российские войска возьмут не только Курахово, расположенное в западной части ДНР, но и Покровск, потеря которого может нанести серьёзный удар по украинской экономике. Такой прогноз на ближайшие два месяца в беседе с Life.ru сделал военный эксперт Александр Артамонов.

По его словам, у украинской армии закончились резервы, боеприпасы, участились случаи дезертирства. Тем временем наши войска развели наступление на участке фронта приблизительно в 70 километров на юго-запад от Донецка, поэтому эксперт уверен, что линия фронта сейчас продвинется.

«Фактически мы сейчас получаем возможность выхода на Днепропетровское направление. После взятия Курахова нужно будет принимать принципиальные решения, двигаться ли нашим войскам как на место основного удара в сторону юга, в сторону Днепропетровска, или брать Покровск. На мой взгляд, будет сделано и то, и другое, но скорее это будет Покровск», — говорит Артамонов.

Он добавил, что бесконечное продавливание ВС РФ украинской линии обороны приведёт к уничтожению последних укрепрайонов ВСУ: после Курахова, Краматорска и Славянска укрепрайонов больше нет, а защитить заболоченную голую равнину до Днепра невозможно.

«Так что да, я предвижу, что к концу года мы возьмём последние укрепрайоны, которые входят в традиционную линию, созданную около восьми лет назад. И на этом разовьём наступление, которое будет идти сразу по двум направлениям: в сторону Днепропетровска и в сторону Покровска на север, чтобы объединить наши усилия с группировкой, которая сейчас давит ВСУ в Курской области», — заключил эксперт.