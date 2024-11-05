Сырский заявил, что на юге Украины фиксируется активность ВС России
На юге Украины фиксируется активность Российской армии, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Его слова передал Владимир Зеленский.
Кроме того, главарь киевского режима пожаловался на проблемы с украинской ПВО. По словам Зеленского, она нуждается в усилении.
Ранее Минобороны России показало удар «Ланцета» по автомобилю ВСУ в Курской области. Известно, что машина перевозила боеприпасы.
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