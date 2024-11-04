В Польше могут обсудить вопрос уничтожения российских ракет на уровне НАТО

Тему уничтожения польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить уже на следующей неделе. Ожидается, что вопрос будут обсуждать на уровне НАТО, сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«У нас новый генеральный секретарь НАТО. На будущей неделе будет очередная встреча на уровне министров. Возможно, этот вопрос будет поднят», — заявил он в эфире местного телевидения, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.