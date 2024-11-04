В Польше могут обсудить вопрос уничтожения российских ракет на уровне НАТО
Сикорский: Тему уничтожения ракет ВС РФ могут вскоре обсудить на уровне НАТО
Тему уничтожения польскими военными российских ракет, выпускаемых в сторону Украины, могут обсудить уже на следующей неделе. Ожидается, что вопрос будут обсуждать на уровне НАТО, сообщил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
«У нас новый генеральный секретарь НАТО. На будущей неделе будет очередная встреча на уровне министров. Возможно, этот вопрос будет поднят», — заявил он в эфире местного телевидения, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Тема уничтожения Польшей росссийских ракет, выпускаемых в сторону Украины, поднималась ранее Владимиром Зеленским. Недавно он попытался заручиться поддержкой Варшавы в данном вопросе, но получил отказ. После этого в Польше обвинили главу киевского режима в попытках втянуть страну в войну с Россией.
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