Владимир Зеленский пришёл в ярость из-за отказа Польши сбивать российские ракеты на территорией Украины, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, своё возмущение главарь киевского режима высказывает публично, как и недовольство тем, что Запад не передаёт Киеву обещанные системы ПВО.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они всё ещё отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал аналитик в своём Youtube-блоге.

Кроме того, по словам Меркуриса, сейчас Зеленский разбирается с Варшавой из-за её нежелания передавать украинской армии истребители МиГ-29.