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4 ноября, 14:34

«Очень зол»: Зеленский впал в ярость из-за одного решения Польши

Эксперт Меркурис: Зеленский в ярости из-за отказа Польши сбивать ракеты ВС РФ

Владимир Зеленский пришёл в ярость из-за отказа Польши сбивать российские ракеты на территорией Украины, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, своё возмущение главарь киевского режима высказывает публично, как и недовольство тем, что Запад не передаёт Киеву обещанные системы ПВО.

«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они всё ещё отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал аналитик в своём Youtube-блоге.

Кроме того, по словам Меркуриса, сейчас Зеленский разбирается с Варшавой из-за её нежелания передавать украинской армии истребители МиГ-29.

В Польше обвинили Зеленского в попытках втянуть страну в войну с РФ
В Польше обвинили Зеленского в попытках втянуть страну в войну с РФ

А недавно на пресс-конференции власти Польши приструнили Зеленского, который пытался выудить у них военной техники и согласие на перехват ракет. В Варшаве уверены, что подобные решения должны приниматься коллективно членами НАТО, а не одной страной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Наталья Демьянова
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