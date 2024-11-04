«Очень зол»: Зеленский впал в ярость из-за одного решения Польши
Эксперт Меркурис: Зеленский в ярости из-за отказа Польши сбивать ракеты ВС РФ
Владимир Зеленский пришёл в ярость из-за отказа Польши сбивать российские ракеты на территорией Украины, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис. По его словам, своё возмущение главарь киевского режима высказывает публично, как и недовольство тем, что Запад не передаёт Киеву обещанные системы ПВО.
«Зеленский в ярости, он очень зол на поляков за то, что они всё ещё отказываются сбивать российские ракеты над территорией Украины», — сказал аналитик в своём Youtube-блоге.
Кроме того, по словам Меркуриса, сейчас Зеленский разбирается с Варшавой из-за её нежелания передавать украинской армии истребители МиГ-29.
А недавно на пресс-конференции власти Польши приструнили Зеленского, который пытался выудить у них военной техники и согласие на перехват ракет. В Варшаве уверены, что подобные решения должны приниматься коллективно членами НАТО, а не одной страной.
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