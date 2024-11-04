В Польше обвинили Зеленского в попытках втянуть страну в войну с РФ

Владимир Зеленский желает привлечь Польшу к конфликту с Россией, прося Варшаву перехватывать ракеты над Украиной. Этим возмутился польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в эфире Radio Zet.

«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну, <...> была в состоянии войны с Россией. Зеленский в своих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией. Я не согласен с такими заявлениями», — добавил Гавковский.