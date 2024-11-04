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4 ноября, 12:03

В Польше обвинили Зеленского в попытках втянуть страну в войну с РФ

Министр Гавковский: Зеленский хочет втянуть Польшу в войну с Россией

Владимир Зеленский желает привлечь Польшу к конфликту с Россией, прося Варшаву перехватывать ракеты над Украиной. Этим возмутился польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский в эфире Radio Zet.

«Он хочет, чтобы Польша вступила в войну, <...> была в состоянии войны с Россией. Зеленский в своих заявлениях хочет втянуть Польшу в войну с Россией. Я не согласен с такими заявлениями», — добавил Гавковский.

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Недавно на пресс-конференции власти Польши приструнили Зеленского, который пытался выудить у них военной техники и согласие на перехват ракет. В Варшаве уверены, что подобные решения должны приниматься коллективно членами НАТО, а не одной страной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Longfin Media

Николай Рюмин
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