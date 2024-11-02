Премьер Польши Туск: Эпоха геополитического доминирования США в Европе завершена

В Европе завершилась эпоха геополитического доминирования США. На неё даже не повлияли итоги президентских выборов в Штатах, отметил польский премьер Дональд Туск.

«Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, но в первую очередь оно зависит от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был исход, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», — написал Туск в соцсети X.