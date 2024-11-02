Премьер Польши Туск: Эпоха геополитического доминирования США в Европе завершена
В Европе завершилась эпоха геополитического доминирования США. На неё даже не повлияли итоги президентских выборов в Штатах, отметил польский премьер Дональд Туск.
«Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, но в первую очередь оно зависит от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в свои силы. Каким бы ни был исход, эпоха геополитического аутсорсинга закончилась», — написал Туск в соцсети X.
Напомним, что президентские выборы состоятся в США уже 5 ноября. Американский вице-президент Камала Харрис официально стала кандидатом на должность главы Белого дома от Демократической партии. Своим напарником на предстоящих выборах политик выбрала губернатора штата Миннесота Тима Уолца. Республиканскую партию будет представлять бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп и сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
Shutterstock / FOTODOM / Roschetzky Photography