Появилось видео, как «Ланцет» испепеляет украинскую машину с боеприпасами под Курском
ВС РФ с помощью «Ланцета» ударили по машине ВСУ в приграничье Курской области
Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых российский «Ланцет» нанёс удар барражирующим боеприпасом по машинам ВСУ в приграничном районе Курской области. Известно, что автомобиль доставлял боеприпасы.
«Обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», — говорится в сообщении.
Ранее наши парни «Ланцетом» буквально выжгли французскую САУ Caesar под Сумами. Также ранее Life.ru сообщал, как российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа.
Telegram / Минобороны РФ