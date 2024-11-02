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2 ноября, 09:59

Российские силы за сутки «пощёлкали» полсотни дронов ВСУ и три авиабомбы Hammer

Силы ПВО за сутки сбили четыре ATACMS, три авиабомбы Hammer и полсотни БПЛА

Российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 50 БПЛА самолётного типа», — рассказали представители ведомства.

Четверо мужчин ранены при ударе ВСУ по Курской области
Четверо мужчин ранены при ударе ВСУ по Курской области

При этом за ночь атаковать российскую территорию попытались 24 украинских беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО. Основной удар наносился по Курской и Брянской областям — там было сбито по 8 украинских дронов.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Владимир Озеров
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