Российские силы за сутки «пощёлкали» полсотни дронов ВСУ и три авиабомбы Hammer
Силы ПВО за сутки сбили четыре ATACMS, три авиабомбы Hammer и полсотни БПЛА
Российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции и 50 БПЛА самолётного типа», — рассказали представители ведомства.
При этом за ночь атаковать российскую территорию попытались 24 украинских беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО. Основной удар наносился по Курской и Брянской областям — там было сбито по 8 украинских дронов.
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