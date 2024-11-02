Российские силы за сутки «пощёлкали» полсотни дронов ВСУ и три авиабомбы Hammer

Российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

При этом за ночь атаковать российскую территорию попытались 24 украинских беспилотника, которые также были сбиты силами ПВО. Основной удар наносился по Курской и Брянской областям — там было сбито по 8 украинских дронов.