ПВО России уничтожило за ночь 24 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи были пресечены попытки ВСУ провести террористические атаки с использованием беспилотников самолётного типа на территории Российской Федерации. В результате дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Согласно данным ведомства, по восемь дронов были сбиты над Курской и Брянской областями, три БПЛА уничтожено в Орловской области, два — в Белгородской, по одному беспилотнику сбито над Ростовской и Нижегородской областями, а также в Республике Крым.