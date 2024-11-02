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2 ноября, 04:28

ПВО России уничтожило за ночь 24 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи были пресечены попытки ВСУ провести террористические атаки с использованием беспилотников самолётного типа на территории Российской Федерации. В результате дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских летательных аппарата. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Согласно данным ведомства, по восемь дронов были сбиты над Курской и Брянской областями, три БПЛА уничтожено в Орловской области, два — в Белгородской, по одному беспилотнику сбито над Ростовской и Нижегородской областями, а также в Республике Крым.

Армия России точным ударом обрушила на ВСУ цех сборки БПЛА с «‎суперстанком» в порту Одессы
Армия России точным ударом обрушила на ВСУ цех сборки БПЛА с «‎суперстанком» в порту Одессы

Ранее сообщалось, что Армия России за неделю совершила 44 групповых удара с применением высокоточного оружия и БПЛА по военным объектам ВСУ. В частности, был поражён центр управлениями беспилотными системами Генерального штаба ВС Украины.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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