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1 ноября, 10:39

Минобороны: ВС РФ поразили центр управления БПЛА Генштаба ВСУ

Армия России за неделю совершила 44 групповых удара с применением высокоточного оружия и БПЛА по военным объектам ВСУ. В частности, был поражён центр управлениями беспилотными системами Генерального штаба ВС Украины. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> поражены центр управления беспилотными системами Генерального штаба Вооружённых сил Украины, цехи производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении ведомства.

Удары также наносились по энергетическим объектам, которые обеспечивают работу украинского ВПК, инфраструктуре аэродромов ВСУ и ж/д путям сообщения, использующихся для перевозок западного оружия и техники. Кроме того, целями атаки стали склады с боеприпасами и базы хранения ГСМ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений, нацформирований и иностранных наёмников.

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Ранее в пророссийском подполье сообщили об ударе ВС РФ по Ильичёвскому порту в Одесской области. Предположительно, там находился цех сборки беспилотных аппаратов, которые собирались с очень большой скоростью, благодаря недавно полученному дорогому и технологичному станку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / olkova natalia

Юрий Лысенко
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