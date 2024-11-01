Минобороны: ВС РФ поразили центр управления БПЛА Генштаба ВСУ

Армия России за неделю совершила 44 групповых удара с применением высокоточного оружия и БПЛА по военным объектам ВСУ. В частности, был поражён центр управлениями беспилотными системами Генерального штаба ВС Украины. Об этом уведомили в Минобороны РФ.

«С 26 октября по 1 ноября ВС РФ нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами <...> поражены центр управления беспилотными системами Генерального штаба Вооружённых сил Украины, цехи производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении ведомства.

Удары также наносились по энергетическим объектам, которые обеспечивают работу украинского ВПК, инфраструктуре аэродромов ВСУ и ж/д путям сообщения, использующихся для перевозок западного оружия и техники. Кроме того, целями атаки стали склады с боеприпасами и базы хранения ГСМ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений, нацформирований и иностранных наёмников.