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1 ноября, 10:05

Ещё 54 украинских военных нашли спасение в плену Армии России

Минобороны: Российская армия за неделю взяла в плен 54 украинских военных

Армия России за минувшую неделю пленила ещё 54 украинских военнослужащих в ходе проведенрия спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих», — отметили в ведомстве.

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Ранее военнослужащий украинской армии и бывший офицер полиции Роберт Погорелов, попавший в плен, рассказал о коррупции и «мёртвых душах» в 58-й бригаде ВСУ. Офицеры, находящиеся «в теме», получают доход с выплат, числящихся за погибших или пропавших без вести, добавил он. Кроме того, Погорелов утверждает, что в 58-й бригаде списываются и продаются техника и оружие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Андрей Бражников
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