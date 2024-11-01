Ещё 54 украинских военных нашли спасение в плену Армии России

Армия России за минувшую неделю пленила ещё 54 украинских военнослужащих в ходе проведенрия спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее военнослужащий украинской армии и бывший офицер полиции Роберт Погорелов, попавший в плен, рассказал о коррупции и «мёртвых душах» в 58-й бригаде ВСУ. Офицеры, находящиеся «в теме», получают доход с выплат, числящихся за погибших или пропавших без вести, добавил он. Кроме того, Погорелов утверждает, что в 58-й бригаде списываются и продаются техника и оружие.