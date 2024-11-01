Российские войска нанесли удар по Ильичёвскому порту в Одесской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, разгрузка в нём идёт постоянно, а некоторые особенные грузы принимают не докеры, а украинские военные. Поставки идут бесперебойно, сообщил он у себя в телеграм-канале.

«Ильичёвский порт усиленно работал весь вчерашний вечер и всю ночь. Вчерашний вечерний прилёт в Одессе пришёлся в район бывшего «Телекарт-Прибора». Надо заметить, что это правильно: там, в глубине остался целым какой-то цех, который продолжал работать», — рассказал Лебедеву местный житель.

Координатор сопротивления уточнил, что удар наносился по производству беспилотников. При этом собирали их на предприятии очень быстро, поскольку, по словам подпольщика, Украина разжилась неким дорогим передовым станком.

Порт Ильичёвска (по-украински Черноморск) работает день и ночь. Часто работников отправляют по домам, чтобы вместо них встречать особый груз выходили военные, в том числе импортные, отметил Лебедев. Он добавил, что дела у российской армии на Донбассе, на Запорожском и на Курском направлении идут весьма неплохо, однако Киев не унимается.

«Свежие войска обучаются, полигоны гремят. Военные грузы завозятся постоянно. И завозят их не для того, чтобы наступил мир», — подчеркнул координатор подполья.