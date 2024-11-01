Армия России точным ударом обрушила на ВСУ цех сборки БПЛА с «суперстанком» в порту Одессы
Подполье сообщило об ударе ВС России по производству БПЛА в порту Одессы
Порт Одессы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza
Российские войска нанесли удар по Ильичёвскому порту в Одесской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, разгрузка в нём идёт постоянно, а некоторые особенные грузы принимают не докеры, а украинские военные. Поставки идут бесперебойно, сообщил он у себя в телеграм-канале.
«Ильичёвский порт усиленно работал весь вчерашний вечер и всю ночь. Вчерашний вечерний прилёт в Одессе пришёлся в район бывшего «Телекарт-Прибора». Надо заметить, что это правильно: там, в глубине остался целым какой-то цех, который продолжал работать», — рассказал Лебедеву местный житель.
Координатор сопротивления уточнил, что удар наносился по производству беспилотников. При этом собирали их на предприятии очень быстро, поскольку, по словам подпольщика, Украина разжилась неким дорогим передовым станком.
Порт Ильичёвска (по-украински Черноморск) работает день и ночь. Часто работников отправляют по домам, чтобы вместо них встречать особый груз выходили военные, в том числе импортные, отметил Лебедев. Он добавил, что дела у российской армии на Донбассе, на Запорожском и на Курском направлении идут весьма неплохо, однако Киев не унимается.
«Свежие войска обучаются, полигоны гремят. Военные грузы завозятся постоянно. И завозят их не для того, чтобы наступил мир», — подчеркнул координатор подполья.
Ранее подполье сообщило, что российские солдаты атаковали военные объекты в посёлке Затока Одесской области. В итоге ВС РФ повредили важный мост, по которому на Украину из Румынии гнали партии западного оружия.