Четверо мужчин ранены при ударе ВСУ по Курской области

Украинские военнослужащие совершили атаку на Беловский район Курской области, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили лёгкие ранения, ещё один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу», — говорится в тексте.