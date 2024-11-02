Четверо мужчин ранены при ударе ВСУ по Курской области
Губернатор Смирнов: ВСУ атаковали Беловский район под Курском, ранено 4 человека
Украинские военнослужащие совершили атаку на Беловский район Курской области, в результате чего ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.
«Сегодня утром на территории Беловского района в результате атак со сторону ВСУ пострадали четыре мирных жителя. Трое мужчин получили лёгкие ранения, ещё один – средней тяжести. Все они доставлены в больницу», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что украинские военные 30 октября взорвали при помощи беспилотников подворье Курского Троицкого женского монастыря, в результате чего погибли два мирных жителя. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении военных ВСУ, причастных к атаке.
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