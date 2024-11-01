Ушедший на СВО башкирский депутат пропал в Курской области, но был найден живым
Под Курском нашли живым пропавшего башкирского депутата Локотченко
Алексей Локотченко. Обложка © VK / Алексей Локотченко
В Курской области пропал отправившийся служить по контракту депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Алексей Локотченко, он вместе с сослуживцем якобы не вернулся с боевого задания. Как писали ряд СМИ, пару дней назад отряд был отправлен на зачистку села Борки Суджанского района.
После выполнения задания военнослужащие вернулись в место дислокации, однако Локотченко и его товарища среди них не было. Башкирские власти не смогли опровергнуть информацию и признали, что связь с чиновником действительно потеряна. Однако позже председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв объявил, что Локотченко найден.
«Поступили обнадёживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — говорится в его заявлении. Толкачёв не стал уточнять детали и обстоятельства обнаружения чиновника.
Локотченко подписал контракт с Минобороны РФ ещё в феврале 2024 года. Он уже получил одно ранение, после чего вернулся на фронт. Депутат возглавлял артиллерийский расчёт, а затем занял должность командира взвода.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала вторжения в Курскую область враг потерял почти 29 тысяч солдат. Пленный украинский офицер заявил, что на Украине с каждым днём растёт вероятность того, что военнослужащие ВСУ устроят государственный переворот и пойдут штурмовать администрацию в Киеве.