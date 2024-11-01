Ушедший на СВО башкирский депутат пропал в Курской области, но был найден живым

В Курской области пропал отправившийся служить по контракту депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Алексей Локотченко, он вместе с сослуживцем якобы не вернулся с боевого задания. Как писали ряд СМИ, пару дней назад отряд был отправлен на зачистку села Борки Суджанского района.

После выполнения задания военнослужащие вернулись в место дислокации, однако Локотченко и его товарища среди них не было. Башкирские власти не смогли опровергнуть информацию и признали, что связь с чиновником действительно потеряна. Однако позже председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачёв объявил, что Локотченко найден.

«Поступили обнадёживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — говорится в его заявлении. Толкачёв не стал уточнять детали и обстоятельства обнаружения чиновника.