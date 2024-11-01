В рядах ВСУ зреют настроения «повернуть орудие» против Зеленского и его хунты
Пленный боец заявил, что командиры ВСУ скоро могут свергнуть власть в Киеве
На Украине с каждым днём растёт вероятность того, что военнослужащие ВСУ устроят государственный переворот и пойдут штурмовать администрацию в Киеве. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов.
«С каждым днём вероятность того, что высшее командование повернёт орудие против украинской власти, возрастает», — убеждён военный ВСУ.
Он добавил, что сейчас украинские бойцы полностью деморализованы, а потери среди личного состава просто ужасающие. По словам Долматова, командование уже не справляется с поставленными задачами: между подразделениями нет связи, ощущается нехватка оружия, техники, а в рядах ВСУ постоянно разгораются конфликты и не прекращается дезертирство. Сам Долматов предпочёл добровольно сложить оружие и сдаться в плен ВС Ф во время боевых действий у посёлка Золотая Нива ещё в середине августа этого года.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с начала вторжения в Курскую область враг потерял почти 29 тысяч солдат. Также ВСУ лишились на этом направлении 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1 062 бронированные машины, 777 автомобилей, 254 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, включая 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.
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