На Украине с каждым днём растёт вероятность того, что военнослужащие ВСУ устроят государственный переворот и пойдут штурмовать администрацию в Киеве. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов.

Он добавил, что сейчас украинские бойцы полностью деморализованы, а потери среди личного состава просто ужасающие. По словам Долматова, командование уже не справляется с поставленными задачами: между подразделениями нет связи, ощущается нехватка оружия, техники, а в рядах ВСУ постоянно разгораются конфликты и не прекращается дезертирство. Сам Долматов предпочёл добровольно сложить оружие и сдаться в плен ВС Ф во время боевых действий у посёлка Золотая Нива ещё в середине августа этого года.