Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 ноября, 13:23

Раненому солдату ВСУ после ампутации ног по ошибке удалили ещё и здоровую почку

Руслан Дячин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Victoria Pendeliuk

Руслан Дячин. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Victoria Pendeliuk

Солдат ВСУ Руслан Дячин «потерял» почку — здоровый орган ему удалили в госпитале, куда привезли после ранения. Историю внепланового хирургического вмешательства рассказала его супруга Виктория Пенделюк в своих соцсетях.

Мужчина служил в 47-й артиллерийской бригаде. Будучи на Курском направлении, недалеко от города Суджа, в машину к Руслану залетел FPV-дрон. Результатом атаки стала «травматическая ампутация обеих нижних конечностей, проникающее ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки».

После того как солдату ВСУ провели ампутацию, его отправили лечить кишечник и, как оказалось «бонусом» удалили почку — здоровую.

Супруга Руслана уже написала заявление в полицию, но есть вероятность, что правоохранительные органы находятся в сговоре с врачами. Дело отказались открывать «за неимением доказательств». Сейчас Виктория собирает деньги на реабилитацию мужа и на судебные издержки. Почку Руслану, очевидно, не вернут.

Бросили на верную смерть: ВСУ оставили сослуживцев, убегая из Угледара
Бросили на верную смерть: ВСУ оставили сослуживцев, убегая из Угледара

А ранее Life.ru рассказывал о других раненых украинских военных, в частности, о том, как бойцы «Азова»* буквально заживо гниют, пожираемые клопами и вшами в медпунктах. Покалеченные «лежат вповалку» на деревянных нарах, а компанию составляют насекомые и паразиты, поскольку в помещении царит абсолютная антисанитария.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Общество
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar