Раненому солдату ВСУ после ампутации ног по ошибке удалили ещё и здоровую почку

Солдат ВСУ Руслан Дячин «потерял» почку — здоровый орган ему удалили в госпитале, куда привезли после ранения. Историю внепланового хирургического вмешательства рассказала его супруга Виктория Пенделюк в своих соцсетях.

Мужчина служил в 47-й артиллерийской бригаде. Будучи на Курском направлении, недалеко от города Суджа, в машину к Руслану залетел FPV-дрон. Результатом атаки стала «травматическая ампутация обеих нижних конечностей, проникающее ранение брюшной полости с повреждением тонкой кишки».

После того как солдату ВСУ провели ампутацию, его отправили лечить кишечник и, как оказалось «бонусом» удалили почку — здоровую.

Супруга Руслана уже написала заявление в полицию, но есть вероятность, что правоохранительные органы находятся в сговоре с врачами. Дело отказались открывать «за неимением доказательств». Сейчас Виктория собирает деньги на реабилитацию мужа и на судебные издержки. Почку Руслану, очевидно, не вернут.

А ранее Life.ru рассказывал о других раненых украинских военных, в частности, о том, как бойцы «Азова»* буквально заживо гниют, пожираемые клопами и вшами в медпунктах. Покалеченные «лежат вповалку» на деревянных нарах, а компанию составляют насекомые и паразиты, поскольку в помещении царит абсолютная антисанитария.