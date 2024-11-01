Едва не дошёл до Киева: Российский военный раскрыл детали операции в первые дни СВО
Младший сержант Ковалёв заявил, что в первые дни СВО не дошёл до Киева 15 км
Российские военные уже с первых дней уверенно наступали на вражеской территории. Как рассказал младший сержант Артём Ковалёв, в первые дни СВО он едва не дошёл до Киева — оставалось всего 15 километров. Видео с его рассказом опубликовано в телеграм-канале «Герои спецоперации Z».
Российский военный раскрыл детали операции в первые дни СВО. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z
«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала СВО был на территории Украины», — сказал военный. Кстати, за проведение операции под Киевом боец был награждён медалью «За отвагу».
Вместе с тем он рассказал, как жители украинских населённых пунктов встречали его подразделение — все гражданские были очень рады и даже угощали наших парней едой и сигаретами. Очень долго их ждали и наконец дождались, признавались местные.
Российские военные до сих пор держат врага в страхе, уверенно продвигаясь вглубь украинских территорий и освобождая пункт за пунктом. Так, например, накануне стало известно, что под контроль ВС РФ перешла Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, на этой неделе наши парни зашли в Селидово, Цукурино, Доброволье, Горняк и Катериновку и Кругляковку. Мы даже показывали триколор, который бойцы водрузили в освобождённом Селидове.
Минобороны России