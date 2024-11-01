Едва не дошёл до Киева: Российский военный раскрыл детали операции в первые дни СВО

Российские военные уже с первых дней уверенно наступали на вражеской территории. Как рассказал младший сержант Артём Ковалёв, в первые дни СВО он едва не дошёл до Киева — оставалось всего 15 километров. Видео с его рассказом опубликовано в телеграм-канале «Герои спецоперации Z».

Российский военный раскрыл детали операции в первые дни СВО. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

«Были на учениях, и после этого, 23 февраля, нам сказали, что мы заходим на территорию Украины. С самого начала СВО был на территории Украины», — сказал военный. Кстати, за проведение операции под Киевом боец был награждён медалью «За отвагу».