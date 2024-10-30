Российские военные освободили село Кругляковка в Харьковской области

Кроме того, в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение живой силе и технике противника. Уточняется, что речь идёт о 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригадах ВСУ. Пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии не увенчались успехом и были отражены. В результате потери противника составили до 410 военных, две БМП, боевая бронированная машина «Казак», 152-мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 американского производства, 122-м РСЗО «Верба», станция РЭБ «Анклав-Н», шесть пикапов и пять полевых складов боеприпасов.