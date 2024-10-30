Российские военные освободили село Кругляковка в Харьковской области
Российские военные освободили село Кругляковка в Харьковской области в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в ежедневном брифинге Министерства обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Кругляковка Харьковской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества нанесено поражение живой силе и технике противника. Уточняется, что речь идёт о 14-й, 63-й, 92-й механизированных и 3-й штурмовой бригадах ВСУ. Пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии не увенчались успехом и были отражены. В результате потери противника составили до 410 военных, две БМП, боевая бронированная машина «Казак», 152-мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 американского производства, 122-м РСЗО «Верба», станция РЭБ «Анклав-Н», шесть пикапов и пять полевых складов боеприпасов.
Село Кругляковка, основанное в 1700 году, находится на левом берегу Оскольского водохранилища. В населённом пункте есть железнодорожная станция Сеньково. Также через село проходит автодорога Т-2109.
Накануне Армия России освободила сразу четыре населённых пункта — Доброволье, Горняк, Катериновку, а также Селидово. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в Горняке и Селидове бойцы ВС РФ проводят зачистку.
ТАСС / Алексей Коновалов