Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 09:17

Российские военные освободили Ясную Поляну в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Ясная Поляна в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Опубликованы кадры водружения российского флага в освобождённом Селидово
Опубликованы кадры водружения российского флага в освобождённом Селидово

Напомним, также на этой неделе ВС РФ взяли под контроль Селидово, Цукурино, Доброволье, Горняк и Катериновку в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar