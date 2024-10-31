Российские военные освободили Ясную Поляну в ДНР
Российские войска освободили населённый пункт Ясная Поляна в ДНР, об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, также на этой неделе ВС РФ взяли под контроль Селидово, Цукурино, Доброволье, Горняк и Катериновку в ДНР, а также Кругляковку в Харьковской области.
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Минобороны России