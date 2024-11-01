СКР ищет командиров ВСУ, стоящих за смертоносным взрывом в женском монастыре под Курском

Украинские военные 30 октября взорвали при помощи беспилотников подворье Курского Троицкого женского монастыря, в результате чего погибли два мирных жителя. Следствие возбудило уголовное дело в отношении военных ВСУ, причастных к атаке. Об этом сообщили в СК РФ.

«Установлено, что в конце октября 2024 года указанные лица с использованием беспилотных летательных аппаратов с прикреплёнными к ним взрывными устройствами в деревне Дурово-Бобрик Льговского района Курской области совершили подрыв подворья Курского Троицкого женского монастыря», — уточнили в ведомстве.

В результате атаки ВСУ погибли два человека, а также разрушены жилые здания и сооружения. Уголовное дело в отношении украинских боевиков возбуждено сразу по нескольким статьям УК РФ: убийство, повреждение чужого имущества, теракт, незаконное хранение и ношение оружия, посягательство на жизнь представителя власти, незаконное пересечение российской границы.