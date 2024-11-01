ВСУ устроили серию атак на автомобили с людьми под Белгородом, есть раненые

Два мирных жителя ранены в результате серии атак беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородском районе. У мужчины — баротравма, осколочное ранение лица, ушибы предплечья и бедра, а у женщины — баротравма и контузия, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В посёлке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона. Ещё один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус — автомобиль получил повреждения», — информирует глава региона.

Ещё одна атака совершена по движущейся ГАЗели в селе Ясные Зори, повреждения получил кузов. В селе Бочковка в результате атаки БПЛА повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка. Информация о последствиях атак уточняется, добавил Гладков.