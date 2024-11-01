ВСУ устроили серию атак на автомобили с людьми под Белгородом, есть раненые
Два мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ на Белгородский район
Два мирных жителя ранены в результате серии атак беспилотников ВСУ на автомобили в Белгородском районе. У мужчины — баротравма, осколочное ранение лица, ушибы предплечья и бедра, а у женщины — баротравма и контузия, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В посёлке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины — баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины — баротравма и контузия. Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона. Ещё один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус — автомобиль получил повреждения», — информирует глава региона.
Ещё одна атака совершена по движущейся ГАЗели в селе Ясные Зори, повреждения получил кузов. В селе Бочковка в результате атаки БПЛА повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка. Информация о последствиях атак уточняется, добавил Гладков.
Согласно данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи отразили террористические атаки с помощью 83 беспилотников ВСУ в шести регионах России. Самая массовая атака пришлась на Курскую область – там было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область, 12 аппаратов – Крым, восемь — Воронежскую область, четыре — Орловскую область и три – Белгородскую область.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ