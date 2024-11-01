Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона над Россией
Силы противовоздушной обороны в течение ночи работали в шести регионах России, отражая террористические атаки ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака пришлась на Курскую область, где было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область. 12 летательных устройств уничтожено над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской областью и три над Белгородской областью. Всего за ночь зенитчики сбили 83 БПЛА противника.
Один из атаковавших Брянск дронов попал в многоэтажный жилой дом. В результате госпитализирован один житель, на одном из этажей здания были повреждены окна, балкон и фасад.
Telegram / Минобороны России