Силы ПВО за ночь уничтожили 83 украинских дрона над Россией

Силы противовоздушной обороны в течение ночи работали в шести регионах России, отражая террористические атаки ВСУ с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака пришлась на Курскую область, где было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область. 12 летательных устройств уничтожено над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской областью и три над Белгородской областью. Всего за ночь зенитчики сбили 83 БПЛА противника.