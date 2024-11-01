ВСУ подорвали с беспилотника автомобиль советника Пушилина

Украинские военные нанесли удар при помощи беспилотника по автомобилю советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Чиновник не пострадал, повреждения получила только машина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого политика.

«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти [от удара]. Я бы сказал, что просто повезло», — рассказал Кимаковский.