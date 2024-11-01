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1 ноября, 06:22

Беспилотник атаковал нефтебазу на Ставрополье

Губернатор Владимиров сообщил о падении беспилотника на нефтебазу в Светлограде

Беспилотник минувшей ночью атаковал нефтебазу в ставропольском Светлограде, удар провалился, а аппарат упал на территории предприятия. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил в Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», – пишет глава Ставрополья.

Орловский губернатор рассказал о непростой ночи под массированной атакой ВСУ
Орловский губернатор рассказал о непростой ночи под массированной атакой ВСУ

Согласно данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в течение минувшей ночи отразили террористические атаки с помощью 83 беспилотников ВСУ в шести регионах России. Самая массовая атака пришлась на Курскую область – там было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область, 12 аппаратов – Крым, восемь — Воронежскую область, четыре — Орловскую область и три – Белгородскую область.

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flickr / tamara mann

Андрей Бражников
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