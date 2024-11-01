Орловский губернатор рассказал о непростой ночи под массированной атакой ВСУ

Два жилых дома получили повреждения в Орловской области минувшей ночью в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). О непростой для региона ночи рассказал губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

«Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия», – уточнил руководитель области и добавил, что никто не пострадал.

Клычков держит ситуацию на личном контроле и обещает оперативно информировать о ходе проверок.