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1 ноября, 05:24

Орловский губернатор рассказал о непростой ночи под массированной атакой ВСУ

Губернатор Клычков: Два дома повреждены в Орловщине при массированной атаке БПЛА

Два жилых дома получили повреждения в Орловской области минувшей ночью в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). О непростой для региона ночи рассказал губернатор региона Андрей Клычков в своём телеграм-канале.

«Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. Количество сбитых БПЛА уточняется. К сожалению, повреждены два жилых дома — оперативные службы проводят необходимые действия», – уточнил руководитель области и добавил, что никто не пострадал.

Клычков держит ситуацию на личном контроле и обещает оперативно информировать о ходе проверок.

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Согласно данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в течение ночи работали в шести регионах России, отражая террористические атаки с помощью 83 беспилотников ВСУ. Самая массовая атака пришлась на Курскую область, где было сбито 36 БПЛА. Ещё 20 дронов атаковали Брянскую область. 12 летательных устройств уничтожено над Крымом, восемь — над Воронежской областью, четыре — над Орловской областью и три над Белгородской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Андрей Бражников
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