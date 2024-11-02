Французская САУ Caesar не выдержала встречи с русским «Ланцетом» под Сумами

Российские военные точным попаданием беспилотника «Ланцет» уничтожили в Сумской области самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции. Кадры удара дрона по вражеской технике публикует Минобороны РФ.

«Точный удар: вражеская САУ Caesar французского производства уничтожена попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона (ПВО) за сутки уничтожила четыре американские ракеты ATACMS, три французские авиабомбы Hammer и полсотни беспилотников самолётного типа.