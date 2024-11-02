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2 ноября, 10:09

Смертоносный русский «квартет» испепелил командиров «Кракена» в тайном бункере

МО РФ сообщило об ударе по пункту управления украинского нацбатальона «Кракен»

Фото © Телеграм / stranaua

Фото © Телеграм / stranaua

Российская авиация в ходе специальной военной операции уничтожило бункер командиров украинского нацформирования «Кракен». Об этом сказано в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования «Кракен», — отчиталось ведомство.

Также смертоносный «квартет» уничтожил инфраструктуру военного аэродрома, топливную базу ВСУ и цех сборки ударных беспилотников. Помимо этого, удары нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных в 149 районах.

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Как уже рассказывал Life.ru, бойцы нашей армии уверенно наступают, углубляясь на территории врага всё дальше. Раз за разом они освобождают всё новые и новые населённые пункты. Так, например, всего за неделю под контроль ВС РФ перешли сразу 12 пунктов. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, падение 12 городов и сёл под Угледаром обвалило фронт на Южно-Донецком направлении.

Андрей Бражников
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