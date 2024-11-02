Смертоносный русский «квартет» испепелил командиров «Кракена» в тайном бункере

Как уже рассказывал Life.ru, бойцы нашей армии уверенно наступают, углубляясь на территории врага всё дальше. Раз за разом они освобождают всё новые и новые населённые пункты. Так, например, всего за неделю под контроль ВС РФ перешли сразу 12 пунктов. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, падение 12 городов и сёл под Угледаром обвалило фронт на Южно-Донецком направлении.