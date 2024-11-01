Падение 12 городов и сёл под Угледаром обвалило фронт ВСУ
Рогов: У ВСУ обвалилась линия фронта на Южнодонецком направлении
Российская армия прорывается вперёд на южнодонецком направлении. Солдатам удалось выйти на позиции между населёнными пунктами Новоукраинка и Богоявленка к северу от Угледара. Здесь у украинской армии случился обвал линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось ещё порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошёл обвал линии фронта», — поведал Рогов беседе с РИА «Новости»
Он добавил, что российские солдаты продолжили наступление, успехи наших войск продолжаются.
Ранее в Минобороны России рассказали, что самое ожесточённое сопротивление Российской армии под Угледаром оказывают иностранные наёмники ВСУ. Это плохой знак для Киева, руководству которого становится некого забирать на фронт. При этом только за минувшую неделю бойцам российских войск «Центр» удалось взять под контроль Селидово, Горняк, Цукурино, Измайловку и Леонидовку. А действиями солдат «Востока» освобождены населённые пункты Доброволье, Ясная Поляна, Новоукраинка и Шахтёрское. Всего за неделю взято 12 городов и сёл.
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