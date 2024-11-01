Российская армия прорывается вперёд на южнодонецком направлении. Солдатам удалось выйти на позиции между населёнными пунктами Новоукраинка и Богоявленка к северу от Угледара. Здесь у украинской армии случился обвал линии фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось ещё порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошёл обвал линии фронта», — поведал Рогов беседе с РИА «Новости»