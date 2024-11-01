Армия России освободила Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское в ДНР

Бойцы российской армии продолжают одерживать победу на украинских территориях и теснить противника. По данным Минобороны РФ, нашим парням удалось освободить ещё несколько населённых пунктов в ДНР, в том числе, Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское.