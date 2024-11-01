Армия России освободила Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское в ДНР
Бойцы российской армии продолжают одерживать победу на украинских территориях и теснить противника. По данным Минобороны РФ, нашим парням удалось освободить ещё несколько населённых пунктов в ДНР, в том числе, Леонидовку, Новоукраинку и Шахтёрское.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства.
А накануне стало известно, что под контроль ВС РФ перешла Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, на этой неделе наши парни зашли в Селидово, Цукурино, Доброволье, Горняк и Катериновку и Кругляковку. Life.ru публиковал кадры с российским флагом, который бойцы водрузили в освобождённом Селидове.
Минобороны России