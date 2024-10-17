В районе Угледара ВСУ практически не оказывают сопротивление, предпочитая отступать или сдаваться в плен. Самые ожесточённые столкновения происходили только с иностранными наёмниками. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток», передаёт Минобороны РФ.

« Противник сейчас не отличается хорошей подготовкой, а ожесточённое сопротивление у врага оказывают единицы, как правило, это иностранные наёмники. Остальные стараются отступить или сдаются в плен», — говорится в сообщении.

Командир штурмового отряда с позывным «Саваль» заявил, что раньше в документах взятых в плен ВСУшников значилось, что они проходили тренировки на базах НАТО, а сейчас подобная пометка чаще всего отсутствует: Киев начал бросать людей на убой без какой-либо подготовки. Более того, при подходе российских военных украинцы чаще всего бросают оружие и поднимают руки, крича, что не хотят воевать.