Остальные бегут: Бойцы РФ рассказали, кто оказывает редкое сопротивление под Угледаром
Бойцы: Самое ожесточённое сопротивление под Угледаром оказывают наёмники ВСУ
В районе Угледара ВСУ практически не оказывают сопротивление, предпочитая отступать или сдаваться в плен. Самые ожесточённые столкновения происходили только с иностранными наёмниками. Об этом рассказали бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Восток», передаёт Минобороны РФ.
«Противник сейчас не отличается хорошей подготовкой, а ожесточённое сопротивление у врага оказывают единицы, как правило, это иностранные наёмники. Остальные стараются отступить или сдаются в плен», — говорится в сообщении.
Командир штурмового отряда с позывным «Саваль» заявил, что раньше в документах взятых в плен ВСУшников значилось, что они проходили тренировки на базах НАТО, а сейчас подобная пометка чаще всего отсутствует: Киев начал бросать людей на убой без какой-либо подготовки. Более того, при подходе российских военных украинцы чаще всего бросают оружие и поднимают руки, крича, что не хотят воевать.
Напомним, что российские войска взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив триколор РФ над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от украинских бойцов. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. Сейчас там проводится эвакуация мирных жителей, которые так и не выехали из населённого пункта.
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