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14 октября, 05:49

ВСУ оставили российским морпехам «‎подарок» от НАТО под Угледаром

Морпехи Тихоокеанского флота нашли под Угледаром схрон ВСУ с оружием НАТО

Украинские ДРГ оборудовали тайник под Угледаром с оружием НАТО для дальнейших операций против российских ВС. Об этом сообщил военнослужащий ВС РФ с позывным Калмык. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

Схрон с оружием под Угледаром. Видео © Минобороны России

Обнаружили схрон морпехи Тихоокеанского флота к юго-западу от Угледара. В нём ВСУ припрятали боеприпасы к американским и польским гранатомётам.

«При зачистке населённого пункта была обнаружена взлохмаченная земля. Решили досмотреть, думали заминировано, но обнаружили схрон. Схрон был предназначен скорее всего для ДРГ противника, которые планировали провести акции против наших военнослужащих», — объяснил Калмык.

Бец говорит, что подобные схроны попадаются часто, поскольку ВСУ оставляют их при отступлении, чтобы сохранить возможность проведения диверсий на уже освобождённых территориях.

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Видимо, тайники они обустроили заблаговременно, поскольку украинским ВС приходилось в максимально сжатые сроки покидать Угледар из-за натиска ВС РФ. Ранее командир ВСУ Охрименко заявил, что солдаты при отступлении даже не смогли забрать с собой раненых из-за постоянного давления российской армии.

Обложка ©

Минобороны России

Владимир Озеров
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