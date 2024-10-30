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30 октября, 14:52

Морпехи продолжают освобождать курское приграничье от ВСУ, до Суджи — считанные километры

Mash: Бойцы морской пехоты ВС РФ начали движение на Суджу

Бойцы морской пехоты из 810-й ОГБМП начали продвижение на Суджу. По имеющимся данным, им уже удалось зачистить сёла Мартыновка и Пушкарное, откуда до легендарного памятника Миг-29 — около 3,5 км.

Морпехи 810-й ОГБМП начали движение на Суджу. Видео © Telegram / «Северный Ветер»

Как пишет Mash, накануне штурмовые отряды 106-й и 155-й дивизий приблизились к юго-восточным окраинам деревни Кругленькое — важной стратегической точки. Именно оттуда российские бойцы могут полностью контролировать все лазейки снабжения украинской группировки, попавшей в окружение в районе Погребков. Примечательно, что ВСУ впервые за неделю не предпринимали ни одной попытки контратаковать. Это может косвенно свидетельствовать о прекращении попыток выбить своих из котла.

Морпехи уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, до Суджи — всего четыре километра
Морпехи уничтожили группу ВСУ в курском приграничье, до Суджи — всего четыре километра

Ранее пленные украинские бойцы обратились в своим товарищам, которых Киеву отправляет в Курскую область. Солдаты призвали их одуматься, ведь в РФ их никто, кроме смерти, не ждёт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Мария Любицкая
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