Морпехи продолжают освобождать курское приграничье от ВСУ, до Суджи — считанные километры

Бойцы морской пехоты из 810-й ОГБМП начали продвижение на Суджу. По имеющимся данным, им уже удалось зачистить сёла Мартыновка и Пушкарное, откуда до легендарного памятника Миг-29 — около 3,5 км.

Как пишет Mash, накануне штурмовые отряды 106-й и 155-й дивизий приблизились к юго-восточным окраинам деревни Кругленькое — важной стратегической точки. Именно оттуда российские бойцы могут полностью контролировать все лазейки снабжения украинской группировки, попавшей в окружение в районе Погребков. Примечательно, что ВСУ впервые за неделю не предпринимали ни одной попытки контратаковать. Это может косвенно свидетельствовать о прекращении попыток выбить своих из котла.