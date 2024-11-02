Киев настигла серия сокрушительных «ударов возмездия», среди целей – логово западных офицеров

Российские военные минувшей ночью нанесли серию «ударов возмездия» по Киеву, поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации иностранных наёмников. Подробности ночных атак на военную инфраструктуру Украины рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наёмниками. Наёмников ставили офицерами и распределяли подразделения», — сообщил информатор.