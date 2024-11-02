Киев настигла серия сокрушительных «ударов возмездия», среди целей – логово западных офицеров
Подполье узнало об ударе в пункт дислокации наёмников и склад оружия ВСУ в Киеве
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev
Российские военные минувшей ночью нанесли серию «ударов возмездия» по Киеву, поражены место хранения техники ВСУ и пункт дислокации иностранных наёмников. Подробности ночных атак на военную инфраструктуру Украины рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наёмниками. Наёмников ставили офицерами и распределяли подразделения», — сообщил информатор.
По словам подпольщика, поражены также объекты в районе аэропорта Борисполь и в Вышгороде. Подробности этих ударов Лебедев обещал сообщить позже.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что генштаб ВСУ в Киеве был атакован в качестве удара возмездия за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать беспилотник PD-2. Позже Кадыров объявил, что в здании университета находилось до 10 украинских пленных и что Киев погубил своих же солдат.